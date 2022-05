McDonald's va quitter la Russie après 30 ans de présence

Le groupe américain avait fermé tous ses restaurants en Russie en mars, mais seulement à titre provisoire.

"La crise humanitaire créée par la guerre en Ukraine et des conditions d'activité de plus en plus imprévisibles ont conduit McDonald's à conclure que rester propriétaire des activités en Russie n'est plus tenable", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les activités russes du géant de la restauration rapide seront vendues à un investisseur local, a-t-il précisé.

Cette sortie de Russie devrait se traduire dans les comptes du groupe par une charge d'exceptionnel de 1,2 à 1,4 milliard de dollars (1,15 à 1,34 milliard d'euros).

