MC2I : Mettre le collaborateur au centre de l’environnement de travail numérique

Quelle est la distinction entre un projet de Digital Workplace et un autre projet informatique ?

La Digital Workplace apporte la promesse d’offrir à tous leurs collaborateurs un point d’accès numérique unique à l’ensemble de leurs outils de communication, collaboration et applications métier. Il ne s’agit plus seulement de mettre en place un outil de communication descendante, un intranet ou réseau social d’entreprise mais bien d’agréger au sein d’une même plateforme tout ce qui permettra au collaborateur d’accomplir ses activités au quotidien. Le centre de gravité se déplace autour du collaborateur et de ses usages métiers. Il n’y a pas une Digital Workplace mais plusieurs Digital Workplaces tant les besoins peuvent varier au sein d’une même entreprise.

Par exemple, un chef de chantier ou un responsable de ligne de production, souhaitera examiner des données sous format agrégé, à la différence d’un agent de maintenance qui préférera au quotidien visualiser des stocks, un plan de charge, échanger avec ses pairs de sujets opérationnels. Les outils répondant à ces besoins sont différents, la Digital Workplace doit s’adapter.

À quels enjeux répondez-vous précisément pour vos clients industriels ?

La transformation digitale dans l’industrie nécessite une adaptation fi ne aux besoins métiers et aux usages. L’environnement numérique de travail des industriels est confronté à plusieurs défis. La communication et la mise en réseau d’experts, éparpillés tant géographiquement que dans l’organisation : le numérique peut les rassembler et les faire collaborer.

Autre enjeu : la capacité à travailler à distance, permise par le déploiement d’infrastructures de Cloud computing. La Digital Workplace trouve ici tout son sens, en unifiant les applications métier et de communication pour digitaliser des processus. Les comptes rendus d’inspection sont dématérialisés à la source et transmis en temps réel, la traçabilité est permanente et pérenne, au pied de la production. L’opérateur n’a plus besoin de se déplacer en permanence pour examiner un document, un plan ou une règle.

La gestion et sécurisation des données, dans un contexte où le secret industriel et le risque de cyberattaques sont très présents, amène nos clients à se poser des questions. Quelles informations peuvent transiter par la Digital Workplace ? Comment protéger la propriété intellectuelle ? Quelle stratégie mettre en place pour l’hébergement des données et le « Cloud computing » ?

La mise en œuvre d’une Digital Workplace doit s’accompagner d’une acculturation au numérique pour des collaborateurs, notamment sur le terrain.

Quelles sont les clés d’une Digital Workplace réussie ?

Nous démarrons souvent notre accompagnement par une cartographie des populations et de leurs usages afin d’établir une feuille de route cohérente. Une clé de réussite réside dans le choix de la bonne solution. En tant que cabinet indépendant, nos clients industriels nous demandent conseil sur le choix de la solution. Entre la compatibilité avec le système d’information existant (“legacy”), fonctionnalités à couvrir et évolutivité attendue, la solution que nous préconisons peut-être différente d’une entreprise à l’autre.

Enfin, nous observons que l’appropriation par toutes les directions des outils est un facteur crucial dans la réussite du changement, le collaborateur doit se sentir partie prenante dans la transformation de son entreprise. C’est pourquoi, nous les embarquons au plus tôt dans les projets selon des méthodes de design thinking, afin de définir les fonctionnalités et l’expérience utilisateur (UX) qui les aident dans leur quotidien.

