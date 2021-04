MBDA, le modèle de défense européenne gagnant à tous les coups

La crise ? Quelle crise ? Les industriels de l’armement échappent à la crise du Covid. Encore plus quand ils sont des fournisseurs quasiment incontournables pour les pays où ils sont implantés. C’est le cas du premier fabricant de missiles en Europe MBDA, une coentreprise détenue par Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5 %) et Leonardo (25 %). A l’occasion de la présentation de ses résultats financiers le 31 mars, le groupe a révélé un chiffre d’affaires à 3,6 milliards d’euros contre 3,7 milliards un an auparavant. "Dans l’ensemble, la performance est remarquable", s’est félicité son PDG Eric Beranger. Le groupe est résolument confiant pour l’année qui vient : il compte embaucher 1200 collaborateurs en 2021, après en avoir embauché 1 100 déjà l’an dernier.