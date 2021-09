« MBDA est une entreprise en mouvement »

MBDA est une entreprise qui embauche, et ne semble pas avoir été affectée par la crise. Quel est votre plan de recrutement en 2021 ?

[Jean-Baptiste Ertlé] Depuis quelques années, nous sommes dans un cycle très positif en termes de business et dans une dynamique de recrutement forte. Nos objectifs de recrutement sont importants. Nous avons d’ores et déjà recruté plus de 550 collaborateurs en CDI en 2021, et si l’on y ajoute l’alternance et les contrats temporaires, nous approchons les 1 000 recrutements.

Les besoins en 2022 s’annoncent encore plus ambitieux : l’entreprise ne cesse de se développer, avec de nouveaux contrats et des perspectives solides… Pour rappel, en 2020, en dépit de la crise sanitaire, nous avons embauché plus de 450 personnes en CDI, ce qui est une performance remarquable.

Quels profils recherchez-vous ?

[Jean-Baptiste Ertlé] Nous recrutons majoritairement des profils ingénieurs, en particulier dans les domaines de l’électronique et du logiciel, mais pas seulement : nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur de nos missiles, de la phase de développement jusqu’à la production. MBDA est une entreprise tournée vers l’avenir, qui investit dans la préparation du futur : nous avons donc besoin de nouveaux talents dans des domaines très pointus comme l’intelligence artificielle ou la cyber sécurité. Nous recherchons des profils de jeunes diplômés et intégrons notamment de nombreux apprentis et stagiaires chaque année, qui sont nos premières sources de recrutement.



Mais nous sommes également à la recherche d’ingénieurs expérimentés, dotés de 6 à 7 ans d’expérience, pour assurer des fonctions d’encadrement et apporter leur savoir-faire. La concurrence sur le marché est importante : nous mettons tout en œuvre pour capter ces profils qualifiés.

Au-delà des compétences techniques, nous recherchons bien sûr des collaborateurs engagés, qui correspondent aux valeurs de l’entreprise, sensibles à l’esprit de Défense.

Quels sont les atouts dont dispose MBDA France pour attirer de nouveaux collaborateurs et, ensuite, les fidéliser ?

[Jean-Baptiste Ertlé] MBDA est une entreprise de très haute technologie, et l’excellence de nos produits une exigence. Notre mission en tant qu’entreprise de défense est d’apporter un soutien sans faille à nos clients domestiques et à l’export en leur fournissant les meilleures capacités.

Concevoir un missile suppose donc des expertises associées à des métiers uniques et passionnants : c’est incontestablement un facteur d’attractivité. MBDA est un acteur de la souveraineté nationale, nous faisons partie de la communauté de Défense et cultivons cet esprit. Enfin, MBDA est une entreprise à taille humaine avec une politique RH dynamique et innovante. Par exemple, nous consacrons chaque année environ 5 % de la masse salariale à la formation et nous avons à cœur d’offrir des perspectives de carrière à nos collaborateurs.

Comment votre groupe adapte-t-il sa politique RH pour relever les défis de demain ?

[Jean-Baptiste Ertlé] Nous sommes une entreprise en mouvement, qui s’adapte et qui innove tant d’un point de vue technologique que RH. Nous menons actuellement une réflexion avec les salariés, les managers et les partenaires sociaux sur l’organisation du temps de travail post-Covid, avec la question prégnante du travail à distance et des « New ways of Working ». Nous avons besoin, plus que jamais, de prendre en compte les aspirations des salariés et de répondre à leurs attentes. Toujours pour améliorer les conditions de travail de nos salariés, MBDA France investit massivement dans ses infrastructures, afin de créer un environnement plus collaboratif, plus dynamique et plus agréable.



Au Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine), c’est l’intégralité du site qui a d’ailleurs été rénové. Enfin, nous réfléchissons à la transformation au long cours de l’entreprise dans le cadre du projet NEXT qui a pour objectif de construire le MBDA du futur. Pour nous, RH, les axes prioritaires sont les suivants : dynamisme, innovation sociale, attractivité, maintien et développement des compétences, solutions opérationnelles à valeur ajoutée.