MBDA encourage ses équipes à innover avec son Data studio

MBDA en est convaincu : l’analyse de données est un véritable levier de la stratégie d’innovation pour l’entreprise et joue un rôle-clé dans l’optimisation de ses process, la qualité de ses produits et, plus globalement, le développement de ses performances. Depuis sa création, le Groupe a fait de sa stratégie Data un des axes fort de transformation et d’amélioration grâce à son expertise reconnue dans ce domaine. C’est dans l’objectif d’aller encore plus loin que le Data studio est né en 2022 : en capitalisant sur des compétences pointues, cet espace permet de structurer l’approche autour d’experts de la donnée en interne et de diffuser la « culture data » dans toutes les équipes.

Le Data studio permet d’accompagner les équipes – de la production aux fonctions transverses – pour prototyper des projets liés à la data sans prise de risques. Guillaume, Data Scientist chez MBDA, fait partie des ingénieurs qui ont joué un rôle important à la création du projet. « Le Data studio a reçu un si bon accueil qu’il est presque victime de son succès, se félicite Guillaume. Nous suivons actuellement une dizaine de projets sur des problématiques extrêmement variées. »

De l’expérimentation à la concrétisation

Créé sous l’impulsion de la Direction Innovation & Futures technologies, le Data studio a été pensé comme un espace agile et un véritable lieu d’apprentissage pour les équipes afin de tester en toute autonomie des outils et monter en compétences sur leurs projets. Parmi ceux déjà accompagnés par le Data studio, citons la captation de données pour améliorer la compréhension des cycles fournisseurs et le pilotage de cette activité, ou encore le traitement et l’exploitation de données de température et d’humidité enregistrées dans les conteneurs de missiles afin de comparer des mesures réelles aux normes. Si ces projets ont une utilité directe pour MBDA, ils contribuent également à l’acculturation de chacun des collaborateurs qui développent ainsi leur expertise sur l’exploitation de leur data. « Pour nous, experts internes de la data, cet accompagnement des équipes est également d’une grande richesse, raconte Guillaume. Cela nous permet de mieux cerner leurs besoins, de mesurer l’étendue des données à exploiter et de faire évoluer nos méthodes et process pour qu’ils répondent parfaitement aux besoins internes. »

Un projet né dans la confiance

Si le Data studio fait partie d’une stratégie bien établie au niveau du Groupe, MBDA a choisi de mobiliser des experts internes en leur laissant une grande autonomie.

Le premier de l’équipe, Guillaume, ingénieur spécialiste de la donnée et du Big Data, a bénéficié de la confiance de MBDA alors qu’il y effectuait son stage de fin d’étude en 2018. « Durant cette année, je devais travailler sur la récupération de données au service d’une solution de maintenance prévisionnelle et cela m’a permis de prendre conscience de l’importance pour MBDA de structurer la gouvernance de la donnée, raconte-t-il. L’entreprise m’a aussi permis d’intégrer, entre autres, les groupes de travail de l’IMA (Innovation Makers Alliance), des experts externes de la donnée auprès desquels j’ai pu me forger ma propre expertise. » Porté par la confiance de sa hiérarchie, Guillaume recrute ensuite trois autres experts pour renforcer cette expertise. Sa mission : participer activement à la stratégie du Groupe en matière d’exploitation de la donnée en développant des outils et des nouvelles méthodes pour en tirer profit et intervenir en accompagnement des équipes dans le cadre du Data studio. Aujourd’hui, Guillaume fait partie d’un réseau international d’experts au sein des pays du Groupe. Car l’objectif est désormais de capitaliser sur l’expérience de ses collègues partout en Europe et de partager avec eux de bonnes pratiques.

Une culture de la data qui s’échange et s’harmonise

En quatre ans, MBDA a mis un coup d’accélérateur sur sa stratégie. L’entreprise décide alors d’aller plus loin dans l’acculturation de ses équipes. C’est pourquoi Guillaume est actuellement en Italie, sur l’un des sites de MBDA, où il travaille aux côtés des équipes locales au développement de leurs projets liés à la data. « Cette immersion est passionnante, rapporte Guillaume. C’est une chance que MBDA m’a donné. Ces échanges très riches nous permettent de partager nos avancées et de mieux comprendre la vision de chacun. C’est essentiel pour construire ensemble notre approche et c’est toute la force d’un groupe européen comme MBDA. C’est aussi une belle aventure humaine ! Après l’Italie, nous irons à la rencontre des autres entités du Groupe pour poursuivre l’échange des cultures de la donnée et des formations sont en préparation pour accélérer la montée en compétences des équipes. La donnée est stratégique pour MBDA, elle sera bientôt à la portée de tous. »