Max Verstappen s'impose au finish devant Lewis Hamilton au Grand Prix de France

Annulé en raison de la pandémie de covid-19 en 2020, le Grand Prix de France était de retour ce week-end. Parti en pole position, Max Verstappen s'est fait peur mais a finalement triomphé sur le circuit Paul Ricard. On a un temps cru que la stratégie de Red Bull de faire deux arrêts coûterait la victoire au Néerlandais mais à deux tours de la fin, ce dernier a profité d'une zone DRS pour doubler Lewis Hamilton, qui ne s'est arrêté qu'une fois. Solide dans les deux derniers tours et bénéficiant de pneus en meilleur état, Verstappen signe sa troisième victoire de la saison et empoche 26 points supplémentaires au général puisqu'il a aussi réalisé le meilleur temps en course. Il compte désormais 12 points d'avance sur Hamilton. Sergio Perez a complété le podium aujourd'hui et conserve sa troisième place au classement. Pierre Gasly et son AlphaTauri ont de leur côté signé une très belle septième place.