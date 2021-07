Max Verstappen (Red Bull) en tête de la première séance d'essais

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Andrew Couldridge Le Néerlandais continue d'impressioner et fait le plein de confiance dans ce début de week-end. /Photo prise le 16 juillet 2021/REUTERS/Andrew Couldridge

Le pilote Red Bull Max Verstappen a signé vendredi le meilleur temps de la première séance d’essais libres du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Néerlandais devance de plus de sept dixièmes Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton (Mercedes) termine à la troisième place de cette session. Charles Leclerc (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes) complètent le top 5 de cette première séance d’essais. Le Français Esteban Ocon (Alpine) finit à la dixième place juste devant son compatriote Pierre Gasly (AlphaTauri). Fernando Alonso (Alpine) a réalisé le quatorzième chrono de cette session et devance un autre champion du monde Kimi Räikkönen (Alfa Romeo). Les pilotes seront de retour sur la piste en fin de journée pour disputer une séance de qualifications qui déterminera l’ordre de départ de la course sprint, la grande nouveauté du week-end.