Max Verstappen, intouchable, s'impose en Autriche

© Lisi Niesner Max Verstappen célèbre son nouveau succès en Autriche./Photo prise le 27 juin 2021/REUTERS/Lisi Niesner

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen et Red Bull ces derniers temps. Encore parti en pole position, le Néerlandais a survolé la course et dominé tous ses adversaires à commencer par Lewis Hamilton (Mercedes). En devançant le Britannique, tout de même auteur du meilleur tour en course synonyme d'un point bonus, il lui reprend quatre points au général et compte désormais dix-huit unités de marge (156 points contre 138). Valtteri Bottas (Mercedes) est quant à lui parvenu à sauver son podium malgré la pression mise par Sergio Perez (Red Bull) qui s'est arrêté à un peu plus de 10 tours de l'arrivée. Charles Leclerc (Ferrari) termine à une belle septième place, juste derrière son coéquipier Carlos Sainz, après avoir commis une erreur qui a forcé Pierre Gasly (AlphaTauri) à l'abandon et qui l'a lui même obligé à un arrêt au stand prématuré.