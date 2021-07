Max Verstappen décroche une troisième pole consécutive

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lisi Niesner Le Néerlandais tentera demain de signer le doublé sur cette piste de Spielberg, lui qui s'était imposé sur ce circuit la semaine passée. /Photo prise le 3 juillet 2021/REUTERS/Lisi Niesner

Très à l’aise sur cette piste de Spielberg, Max Verstappen (Red Bull) a signé samedi le meilleur temps des qualifications. Le Néerlandais partira demain devant la surprise Lando Norris (McLaren). Lewis Hamilton (Mercedes) s’est contenté du quatrième chrono et partira derrière Sergio Pérez, coéquipier de Verstappen chez Red Bull. Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) s’élancera depuis la troisième ligne. Pour la première fois de sa carrière avec une Williams, le Britannique George Russell a réussi l’exploit d’emmener sa monoplace dans le top 10 et devancera Lance Stroll (Aston Martin) dixième. Les pilotes Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc partiront depuis la sixième ligne. Gêné dans sa dernière tentative par Sebastian Vettel, Fernando Alonso (Alpine) pouvait envisager un passage en Q3 mais devra se contenter de la quatorzième place. L’Allemand risque de recevoir une pénalité pour cette manouvre. Comme la semaine passée, le Français Esteban Ocon (Alpine) a été éliminé dès la première partie et s’élancera demain depuis l’avant-dernière ligne de la grille.