Matteo Berrettini remporte le tournoi du Queen's

Matteo Berrettini, tête de série n°1, a triomphé dimanche sur le gazon du Queen’s en renversant le Britannique Cameron Norrie (6-4, 6-7, 6-3) lors de la finale du tournoi londonien. Battu par Novak Djokovic en quarts de finale à Roland-Garros, l’Italien confirme sa bonne forme du moment et s’est adjugé le cinquième titre de sa carrière, son premier dans un ATP 500. Après avoir pris le service de son adversaire lors du cinquième jeu, Matteo Berrettini a ensuite géré pour s’imposer (6-4) dans la première manche. Mais Cameron Norrie va réagir ensuite et égaliser à une manche partout. Pour la première fois du tournoi, Berrettini va concéder la seconde manche au tie-break 7 points à 5. Plus solide sur son engagement, l’Italien réalise le break dans le huitième jeu avant de conclure sur son service (6-3) pour s’offrir le deuxième titre sur gazon de sa carrière.