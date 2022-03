Matière, spécialiste de la construction d’ouvrages d'art, adapte son site de Bagnac-sur-Célé à l'éolien offshore flottant

Le groupe cantalien Matière, spécialisé dans la construction de ponts et structures métalliques, prévoit d'investir 4 millions d'euros dans l'adaptation et la modernisation de son site industriel de Bagnac-sur-Célé, dans le Lot, pour s'engager dans une nouvelle activité : la production de flotteurs géants métalliques dédiés à l'éolien offshore flottant. 80 emplois supplémentaires seront créés sur le site lotois d'ici fin 2023, dont une quarantaine de postes de soudeurs et assembleurs. Le projet s'inscrit dans une stratégie globale de diversification.

Trois premiers flotteurs pour le site pilote de Port-la-Nouvelle

