[Matière à penser] Pourquoi le manque d'ammoniac doit inquiéter automobilistes et agriculteurs

15 jours gratuits et sans engagement

Les automobiles vont-ils tomber en panne d’AdBlue avant les fêtes ? La perspective de pénurie renforce les inquiétudes de la filière automobile. Ce liquide, injecté dans les systèmes de dépollution, permet de réduire les émissions de NOx des moteurs diesel les plus récents. Or, comme le résume le directeur général de la Plateforme française automobile Marc Mortureux, «les véhicules ne peuvent pas rouler s’il n’y a plus d’AdBlue».