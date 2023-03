[Matière à penser] Même pour Elon Musk, les terres rares ne sont pas simples à déloger

Tesla prévoit-il un retour aux sources? Le 1er mars, lors d’une longue conférence donnée pour les investisseurs et les internautes curieux, le champion américain des véhicules électriques a dévoilé sa volonté de ne plus utiliser de terres rares au sein de ses prochains moteurs. Un changement de stratégie radicale, surtout si l’on se souvient que la compagnie, fondée en 2003 par Martin Eberhard and Marc Tarpenning et un temps baptisée Tesla Motors, tirait justement son nom de ses moteurs dits à induction. Une technologie 100% sans terres rares inventée par l’ingénieur Nikola Tesla, et dont l’entreprise s’est finalement détournée avec la Model 3, privilégiant les performances supérieures octroyées par ces petits éléments métalliques que tout le monde recherche, et qui répondent aux doux noms de néodyme, praséodyme, dysprosium ou terbium.

Tesla n'est pas le premier à essayer...

[...]