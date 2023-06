[Matière à penser] Les métaux de base peinent à sortir de la déprime chinoise

Immatriculations de nouvelles voitures, construction d’immeubles résidentiels, commandes des entreprises… Depuis le début de l’année, chaque nouvelle de Chine est scrutée par les marchés des métaux, dont les cours montent et décroissent selon l’optimisme des notes de conjoncture et des prévisions. Il n’empêche : malgré l’annonce régulière d’un “retour” du marché chinois, encore portée par une baisse surprise des taux directeurs mi-juin, sa puissance d’achat hors-normes se fait attendre. L’index des métaux industriels de S&P est parlant : alors que les prix des métaux non ferreux étaient très hauts début 2022, ils ont depuis dégringolé, avec une perte de près de 10% sur la première moitié de 2023 !

Une baisse de 8% sur les marchés des métaux en 2023

