[Matière à penser] Les constructeurs automobiles descendent dans la mine

Cobalt, lithium, nickel… L’accès aux métaux critiques devient stratégique pour l’industrie automobile. Et la panique commence à saisir les constructeurs. En moyenne, une batterie contient 45 kilos de lithium, 7 kilos de cobalt et 50 kilos de nickel, selon les chiffres régulièrement avancés. Avec l’accélération de l’électrification, les besoins de ces métaux, dont l’usage est pour l’instant confidentiel, vont exploser. Et il n’y en aura pas forcément pour tout le monde. «Des constructeurs automobiles feront faillite à cause de ruptures d’approvisionnement», prédit James Lipinsky, le PDG de MP Materials, qui possède la seule mine aux Etats-Unis de terres rares.

Investissements dans le raffinage de nickel et le lithium

