[Matière à penser] Le rhodium encaisse les bénéfices des normes anti-pollution dans l'auto

Diplômée de l’Ecole supérieure de journalisme (ESJ) de Lille, Myrtille a piloté le service matières premières et la base de données Indices & Cotations de 2014 à 2020. Elle a précédemment dirigé Marchés Tropicaux et Méditerranéens, après avoir été journaliste au Marin, à France-Antilles, à l’AFP, à Science & Vie et correspondante RFI et Jeune Afrique au Cameroun. Elle a couvert l'économie du continent africain pendant une douzaine d’années.

@MyrtiDelamarche