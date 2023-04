[Matière à penser] Le plan de l'État chilien pour monter en gamme dans l’industrie du lithium

Coup de tonnerre sur les marchés du lithium. Jeudi 20 avril, le président chilien Gabriel Boric, élu à 36 ans en début d’année 2022, a présenté son ambitieuse “stratégie nationale du lithium”. «Le Chili possède les plus grandes réserves de lithium du monde, un minéral qui, parce qu’il est dans les batteries de stockage de l’énergie des voitures et des bus électriques, est une clé dans la lutte contre la crise climatique, ainsi qu’une opportunité économique qui ne reviendra pas facilement à court-terme», a justifié l’homme politique dans un discours télévisé.

Son programme renforcerait le contrôle de l’Etat sur cette industrie, qui a produit 39 000 tonnes de métal blanc sur les 130 000 extraites dans le monde en 2022. Le projet de loi n'a pas encore été voté et doit être soumis au second semestre 2023 au Congrès, après consultation des populations autochtones. Tel que présenté par Gabriel Boric, il a pour objectif de «promouvoir non seulement l’extraction, la préservation [de l’environnement], mais aussi la production de produits de lithium à valeur ajoutée».

Favoriser des partenariats public-privé

