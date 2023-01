[Matière à penser] La fin du lithium cher n’est pas pour demain

Mauvaise nouvelle pour les constructeurs automobiles : le vent de redoux que connaît le marché du lithium depuis mi-décembre ne devrait pas signer un retour des prix bas. Ingrédient incontournable des batteries, le métal le plus léger du monde a vu son cours exploser entre 2021 et 2022 en raison de la demande massive du marché de l’automobile électrique. Jusqu’à atteindre les 80 000 dollars la tonne pour le lithium de qualité batterie (sous forme d’hydroxyde et de carbonate) en mars puis en novembre. Malgré une légère baisse des cours constatée depuis décembre, ces derniers devraient rester globalement stables à court-terme, estiment la plupart des analystes.

Une baisse des prix saisonnière

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]