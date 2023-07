[Matière à penser] L’aluminium gagne ses galons de métal stratégique

Le Conseil européen a tranché : l’aluminium n’est pas un métal comme les autres. Fin juin, les chefs de gouvernement des Etats-membres de l’Union européenne ont présenté leur position concernant le Critical Raw Material Act, cette proposition de règlement visant à sécuriser un approvisionnement durable en matériaux critiques pour le Vieux Continent. Parmi les recommandations notables des Etats : augmenter le seuil de raffinage domestique de métaux critiques à 50% de la consommation européenne, et répondre à 20% des besoins par le recyclage (contre 40% et 15% dans la proposition initiale de la Commission). Et surtout ajouter l’aluminium – ainsi que le principal minerai à l’origine de ce métal, la bauxite, et un composé intermédiaire baptisé alumine – à la liste des matériaux stratégiques pour l'Europe. Une position qui rejoint les demandes de l’industrie, dont les représentants soulignent depuis des mois le rôle crucial de ce métal léger, omniprésent au quotidien, pour la transition énergétique.

Dans les voitures electriques et les reseaux

