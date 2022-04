Dans l'ombre des inquiétudes concernant le nickel et le cobalt, c'est un alliage bien plus discret qui pourrait ralentir l'essor de la voiture électrique... Et qui pousse les producteurs à adapter leurs capacités de toute urgence. Mi-mars, le géant sidérurgique ArcelorMittal a annoncé investir plus de 300 millions d’euros dans son site de Mardyck (Nord), afin d'y installer des capacités de laminage d’aciers électriques (ou magnétiques). Si cet alliage est méconnu du grand public, l’annonce était attendue du secteur. Depuis plusieurs années, les industriels s’inquiètent du potentiel goulot d’étranglement qu’il pourrait représenter pour l'électrification du monde.

Dans les rotors et les stators des moteurs électriques comme dans les transformateurs, cet acier dopé au silicium et empilé en fines tranches est indispensable pour optimiser la circulation du champ magnétique et garantir de bonnes performances aux machines. Et pourrait venir à manquer face à l’explosion de l’électromobilité, alors qu’une voiture nécessite en moyenne 30 kilos de ce métal !

Investissements rapides

