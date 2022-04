Materrup cimente à l'argile crue

Diminuer l’impact carbone de la construction est l’une des priorités de la réglementation environnementale 2020 (RE2020). Les cimentiers sont particulièrement concernés. Leur production génère 7 % des émissions mondiales de CO2, reconnaît la Global cement and concrete association (GCCA). Un piètre score dû en grande part au clinker que l’on retrouve dans le ciment, puis dans la plupart des bétons. Ce constituant est issu de la calcination du calcaire, très émettrice de dioxyde de carbone et énergivore : la clinkerisation s’effectue à 1 450 °C.

Materrup a mis au point un ciment bas carbone. « Nous valorisons l’argile crue, non calcinée », résume Mathieu Neuville, son PDG, à propos de Clay Cement 1 appelé aussi MCC1. Destiné à la construction et à l’aménagement urbain, le ciment est de type 42.5. Il convient aux applications de béton (type C20/25 et C25/30), « à dosage équivalent », précise le dirigeant. En outre, le MCC1 possède une « parfaite compatibilité avec les processus de production existants ». Pour l’instant, parpaings, éléments préfabriqués et dalles d’aménagements extérieurs sont les premiers produits conçus.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]