Matériaux pour la fabrication additive : ça accélère

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Entre 2017 et 2019, le nombre de fournisseurs en matières premières, dédiées à la fabrication additive, a doublé dans le monde, pour atteindre 171 entreprises en 2020 ! C’est le cabinet américain spécialisé Senvol qui nous le dit, dans le cadre du rapport 2020 publié sur le secteur par Wohlers Associates. Dans le détail des données disponibles, ce sont les polymères et les métaux qui pèsent encore pour l’essentiel de la production de matières destinées à l’AM, avec un développement notable des matériaux composites.

De fait, le marché des matériaux s’est structuré : start-ups spécialisées sur certains matériaux, fabricants de machines multipliant les rapprochements avec les entreprises de la chimie pour disposer de matériaux spécifiques, mais aussi distributeurs spécialistes défendant leur expertise : chacun est en quête de la création des matériaux différenciants et les mieux adaptés aux besoins industriels, et plus encore de leur fourniture efficace.

Logique d’approvisionnement

Qu’ils soient en poudre, en fil, en feuille, en granules, les matériaux sont un enjeu de taille à contrôler dans la chaîne de valeur de l’Additive Manufacturing. « Un industriel démarché récemment m’a précisé qu’une pièce réalisée en 72 h en AM se faisait auparavant en trois mois, avec de l’équipement classique. C’est une grande victoire pour lui, évidemment. Mais lorsqu’on y regardait de plus près, il lui fallait encore un mois pour obtenir la matière première pour l’AM ! Ce n’est pas admissible et, même avec des formulations spécifiques, on doit pouvoir livrer en quelques jours seulement avec les certificats de conformité nécessaires. C’est dans l’ADN de l’impression 3D que toute la chaîne soit agile, matériaux inclus, si l’on veut que la technologie soit adoptée » constate un spécialiste du domaine, travaillant pour un important distributeur de matières premières.

« Justes » prix

Outre l’enjeu de l‘approvisionnement, la qualité est aussi à maîtriser. Les nombreux projets autour de leur caractérisation et de leur qualification pour les usages industriels vont dans ce sens.

Les prix des matières finies enfin, quelquefois exorbitants si on les compare aux cours des matières premières brutes, comptent aussi pour beaucoup dans le coût final d’une pièce et donc dans l’intérêt pour un industriel d’investir en AM… ou de ne pas le faire ! « Il y a beaucoup de marketing autour de tout ça, des enjeux de marges aussi, alors qu’il faut tous tirer dans le même sens pour que la généralisation de la technologie s’opère » plaide encore le spécialiste. Comme beaucoup d’analystes du secteur, il ne croit pas non plus à un « retour » à la logique des stocks comme solution pour traiter ces problématiques, au vu des spécificités à respecter.

À noter : le tout dernier rapport du cabinet Wohlers Associates 2021, sur l’état de l’art du domaine de l’AM, consacre tout un focus à cet enjeu intitulé « La tarification des métaux et des polymères et les coûts cachés de la FA ».