MATÉRIAUX : les avancées de la recherche

Clean Sky : le programme de l’Union Européenne pour transformer le secteur aéronautique

C’est le principal programme de recherche et d’innovation de l’Union européenne dont la mission est de transformer le secteur aéronautique afin qu’il devienne « neutre » pour le climat.

Clean Sky développe des technologies de transport aérien plus durables à court ou moyen terme. Ses missions : concevoir, démontrer et valider des technologies capables de réduire les émissions de CO2, de NOx et de bruit de 20 à 30 % par rapport aux avions actuels.

Autre objectif de Clean Sky : développer une industrie aéronautique et une chaîne d’approvisionnement solides et compétitives au niveau mondial en Europe.

www.clean-aviation.eu

CLEAN SKY EN CHIFFRES

34 démonstrateurs phares,

plus de 106 autres démonstrateurs contribuant aux démonstrateurs phares

Plus de 1 000 technologies d’ici la fin du programme en 2024.

Exemple de projet issu de Clean Sky/R&D Rescoll : Premier laminé Toray LM-PAEK

Développer la caractérisation des joints thermoplastiques pour fuselage d’avion : tout un programme, et c’est l’ambition de Rescoll, associé à KVE Composites Group dans le cadre d’un projet mené par GKN Fokker.

Ce projet étudie l’assemblage thermoplastique en utilisant les méthodes de soudage thermoplastique identifiées dans Clean Sky 2 comme les plus matures pour les composites renforcés de fibres de carbone : le soudage par induction et le soudage par conduction. L’objectif est d’évaluer ces méthodes de soudage afin de permettre une compréhension complète de leur comportement mécanique.

www.rescoll.fr

Métamatériaux, des propriétés extraordinaires !

De nouveaux matériaux ont vu le jour depuis une vingtaine d’années. Exceptionnels, ils possèdent des propriétés électromagnétiques, acoustiques, mécaniques et thermiques que l’on ne rencontre pas dans la nature. On les a baptisés » métamatériaux » (« méta » signifie « au-delà » en grec).

Une de leur propriété la plus stupéfiante est la « cape d’invisibilité », qui se réfère à la propagation des ondes électromagnétiques. L’idée : en utilisant différents matériaux possédant de forts contrastes de propriétés et en jouant sur leur agencement géométrique, on obtient des propriétés que l’on n’observe pas dans la nature sur les matériaux réels.

Vous avez dit PAEK ?

PAEK désigne la famille générale des polymères à propriétés thermomécaniques élevées, même à haute température. Ces polymères possèdent des caractéristiques intéressantes pour répondre aux enjeux de l’aéronautique de demain : une température maximale d’utilisation en continu de 250 °C, des propriétés mécaniques qui se maintiennent dans un intervalle de température important, une excellente résistance au feu des résines, et une bonne résistance physico-chimique.

À ce jour, on recense plus de 340 PAEK différents, mais la plupart d’entre eux ont peu d’intérêt industriel.