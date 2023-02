Matériaux : Kuraray achève la construction d’une usine dans son complexe thaïlandais

Kuraray, spécialiste japonais de la fabrication de polymères et de matériaux haute résistance, vient d’annoncer la finalisation et la mise en service imminente d’une usine de production de polyamide-9T, de copolymère HSBC, et de MPD, dans le parc industriel WHA de son complexe pétrochimique de Map Ta Phut, en Thaïlande.