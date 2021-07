Matériaux innovants chez Dassault, armement franco-allemand, recrutement à Paris... Les cinq articles les plus lus de la semaine

Quels articles vous ont le plus intéressés cette semaine sur le site de L'Usine Nouvelle ? Dans notre top 5 : Dassault lance la création d'un laboratoire commun dédié aux matériaux innovants, l'Allemagne et la France vont travailler ensemble sur des programmes d’armement, une étude de LinkedIn présente les villes les plus attractives en termes de recrutement, la Chine en avance sur l'Europe dans la mobilité électrique, et Verkor précise son projet de gigafactory de batteries à Grenoble.