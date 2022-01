Matériaux du bâtiment, une REP virtuelle

« La loi Agec a été promulguée le 10 février 2020. On voit bien que six REP en deux ans (2021-2022), c’était un peu présomptueux », souligne Jacques Vernier, le président de la commission des filières à responsabilité élargie des producteurs (REP). Mais la seule qui sera hors délai est celle des produits et matériaux de construction. Si son décret a bien été publié le 31 décembre, sa mise en œuvre devra attendre l’agrément de ses éco-organismes.