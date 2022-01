Master DESMA Management des Achats de Grenoble IAE-INP, Université Grenoble Alpes Viser l’excellence

Natacha Tréhan, enseignant-chercheur

Quelle est la spécificité du master DESMA de Grenoble IAE ?

Natacha Tréhan : Première formation Achats de 3e cycle créée en France, le master DESMA de Grenoble IAE a plus de 45 années d’existence. L’esprit visionnaire du DESMA de Grenoble IAE est plus que jamais présent. L’innovation fait partie de son ADN. Nous avons acquis une connaissance approfondie des enjeux de la fonction achats et une expertise unique dans la formation des professionnels en achats. Notre réseau dynamique de plus de 2000 Alumni actifs dans la fonction est un atout pour une carrière.

Comment ce master DESMA répond-il aux défis futurs de la fonction achats ?

Natacha Tréhan : Au-delà des outils, techniques… nous privilégions un enseignement basé sur des approches holistiques et de « Creative Problem Solving ». Il est urgent que les acheteurs réfléchissent différemment. Le DESMA de Grenoble IAE se fonde sur le triptyque Recherche - Enseignement - Entreprises. Notre programme est conçu et actualisé par un comité pédagogique composé de Directeurs Achats - Supply Chain et d’Enseignants-Chercheurs. Nous menons des recherches en partenariat avec des entreprises sur le futur des achats et la transformation des relations client- fournisseurs.

Quels profils peuvent faire cette formation ?

Natacha Tréhan : Le master DESMA en formation continue de Grenoble IAE est dédié aux professionnels. Son rythme est compatible avec une activité en entreprise. Les profils « double compétences » sont très recherchés. Aussi, nous accueillons des « non-acheteurs » pour les faire monter en compétences sur le management des achats. Nous ciblons aussi des professionnels des achats souhaitant prendre du recul par rapport à leur pratique professionnelle et visant des postes de management. Avant tout, nous recrutons des personnes passionnées pour les aider à construire le futur des achats.

Quelle est votre approche pédagogique ?

Natacha Tréhan : Nous privilégions des petites promotions pour une forte interactivité ainsi qu’un suivi personnalisé. La diversité des profils originaires de grands groupes, de PME, de l’industrie comme des services favorise l’enrichissement personnel.

Nous développons la réflexion et la prise de recul par des allers-retours permanents entre le terrain - les études de cas - les enseignements – la conceptualisation - la communication.

