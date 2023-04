Masquer les rides

Arcade Beauty a développé une nouvelle collection de pads et masques pour appliquer les soins et crèmes quotidiens. Développés dans un silicone neutre, ces masques et pads sont compatibles avec tous types de crèmes. Ils sont lavables et réemployables à l’infini après usage. Ils peuvent également se combiner avec des modèles en non-tissé pour un résultat optimal. Ces produits sont entièrement personnalisables, qu’il s’agisse de leur forme, leur couleur ou leurs motifs imprimés.