Martin Sion prend la tête d'ArianeGroup, Paris dit non aux trottinettes... Les cinq images de la semaine

Martin Sion prend les manettes d'ArianeGroup

L’ex-président de Safran Electronics & Defense, Marton Sion, succède à André-Hubert Roussel à la tête d’ArianeGroup. La priorité de ce diplômé de l’Ecole Centrale de Paris consistera à faire décoller Ariane 6 au plus vite et réussir sa montée en cadence. Le dirigeant devra également réussir le pari des mini-lanceurs européens et convaincre l'Europe d'investir plus d'argent dans le spatial tout en s'affranchissant de la règle du retour géographique, perçue comme un facteur d'inefficacité industrielle.

Airbus veut doubler sa production en Chine

Airbus a annoncé, jeudi 6 mars, qu’il allait doubler d'ici à 2025 les capacités de production de sa chaîne d’assemblage finale de la famille A320, ouverte à Tianjin en 2008. L’investissement a été officialisé à l’occasion de la visite du président français Emmanuel Macron en Chine, accompagné entre autres de Guillaume Faury, le président exécutif de l'avionneur européen. Un investissement stratégique car ce pays représentera à lui seul un cinquième du trafic aérien mondial d'ici à 2041.

Fin de partie pour les trottinettes en libre-service à Paris

Dimanche 2 avril, les Parisiens (enfin, 7,5% de ceux inscrits sur les listes électorales) ont voté à 89% contre les trottinettes en libre-service, entérinant ainsi leur disparition de la capitale à partir du 1er septembre. Un choix regretté chez certains observateurs des nouvelles mobilités, qui soulignent que le bilan carbone des utilisateurs de trottinettes électriques reste bien meilleur que celui des automobilistes.

Stellantis dévoile son premier pick-up électrique

Au salon automobile de New York, Stellantis a présenté mercredi 5 avril son premier pick-up électrique, le Ram 1500 REV 2025. Ce modèle, qui disposera d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 500 miles (environ 804 km), arrivera plus de deux ans après les véhicules électriques concurrents de Rivian, le R1T, ou de Ford avec le F-150 Lightning. Il sera lancé fin 2024 sur l'un des principaux segments du marché automobile nord-américain.

Destinus, l'intrigant avion hypersonique à hydrogène

Dirigée par l’entrepreneur russe Mikhail Kokorich, la start-up suisse Destinus développe un avion hypersonique à hydrogène, dont les essais pourraient se dérouler au niveau de l’aéroport de Rochefort (Charente-Maritime). Ce projet avant-gardiste, qui met en œuvre un système propulsif de missile, pourrait nécessiter un investissement d'un milliard d'euros.