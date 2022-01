Martin emballages renforce son outil de production

La nouvelle ligne assemble jusqu'à 3600 caisses par heure.

Utiliser l’image de qualité véhiculée par l’emballage en bois pour faire monter ses produits en gamme et adresser de nouveaux clients : Jean-Luc Baley croit dur comme fer à cette stratégie. À la tête de Martin emballages, une entreprise de 80 personnes qui réalise 7 millions d’euros de chiffre d’affaires pour une production annuelle de 10 millions d’emballages, il vient d’investir dans une nouvelle ligne d’assemblage de caisses en peuplier. « Nos emballages n’auront rien à voir avec les cagettes utilisées pour les fruits et légumes, précise-t-il, il s’agira de produits à plus forte valeur ajoutée, dans les formats, les présentations, les services. L’objectif est vraiment de faire la différence sur une table ou un linéaire. » L’entreprise a dépensé une somme proche de 2 millions d’euros pour cet investissement qui rentre dans le cadre du plan France relance. Afin d’accueillir l’installation, un nouvel atelier de 600 m² a vu le jour à l’usine d’Augé (Deux-Sèvres), où la société est établie. Un séchoir a été aménagé. « Lorsqu'on veut conditionner du fromage avec du bois de peuplier comme nous le proposons, il est essentiel d’éliminer toute l’humidité afin d’éviter les moisissures », indique le dirigeant.

Produire trois fois plus vite

La ligne, en cours d’installation, en remplace une ancienne dédiée à la fabrication de caisses pour le fromage, les fruits, le poisson fumé. Ces articles continueront d’être produits. En revanche, l’installation, fortement automatisée, permettra d’aller trois fois plus vite – avec des cadences qui passeront de 1200 à 3600 emballages à l’heure – tout en produisant jusqu’à 160 types d’emballages différents sur une plage de formats maximale de 250 mm de large par 800 mm de long. En forme de « U », longue de 20 mètres, la ligne est destinée à l’intégration de composants tels que les fonds et les couvercles fabriqués sur d’autres machines à partir des feuilles de peuplier déroulé constituant la matière première. L’assemblage de ces composants s'effectue par agrafage et collage. « Cette machine va nous permettre de multiplier les références présentes à notre catalogue pour nous attaquer à de nouveaux marchés ou nous renforcer là où nous sommes déjà présents », observe Jean-Luc Baley. Les conditionnements pour le snacking, les plateaux-repas, les plateaux et les présentoirs de fromage, mais aussi les caissettes à compartiments pour les pots de confiture et les bouteilles, font partie des cibles de l’entreprise. Martin emballages pense également capter des parts de marché sur le segment des fruits et légumes, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi Agec, qui interdit, pour certaines catégories de produits, les conditionnements plastique pour les lots en dessous de 1,5 kg.

Changer la donne

« Il est temps de changer la donne, on pense souvent au bois comme à un emballage de transport, en réalité il renforce la présence d’un produit dans un linéaire et le met en valeur sur une table au cours d’une réception ou d’un repas. De plus, sa résistance à l’humidité est un atout pour préserver des produits sensibles », explique le dirigeant.

Fondé en 1947, Martin emballages fabrique des caisses, des paniers et des bourriches pour le conditionnement de beurre, de fromage, de fruits et légumes et de fruits de mer. L’entreprise, qui transforme en moyenne 33 000 m³ de bois par an, se veut très mobilisée sur le plan du développement durable. Elle n’utilise que le bois provenant de peupliers coupés sur pied dans des forêts situées à l’intérieur d’un rayon de 150 km de son usine.