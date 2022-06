Market 4.0 : une plateforme numérique pour garantir la souveraineté des données

C'est une tendance observée depuis plusieurs années, les marketplaces de vente en ligne se développent largement. Ces plateformes, fortement présentes sur le segment de la vente entre entreprises et particuliers, permettent de booster la visibilité de PME innovantes et favorisent l'émergence de nouveaux marchés.

Sur le segment du B2B, les places de marché dédiées à la vente d'équipements industriels sont encore limitées ou la propriété de grands groupes du numérique. Depuis longtemps les Gafam et autres BATX ont compris l'importance cruciale des plateformes dans la transformation digitale de nos modes de consommation, mais ils ne garantissent pas une totale transparence quant à l'utilisation des données échangées. Or, l'innovation parla donnée a renforcé le sentiment que la donnée a une valeur et que son cycle de vie doit être maîtrisé de bout en bout, d'autant plus sur des places de marché de vente d'équipements industriels. Elles sont au cœur de l'industrie 4.0, apportant de la valeur aux données qui en sont issues.

La digitalisation comme tendance de fond

La transformation digitale actuellement en cours est devenue un axe de développement central pour la société, les entreprises et la technologie. Les services fournis par les applications mobiles ne représentent pas seulement une innovation technologique ; ils ont changé notre façon de travailler. Si la digitalisation peut être considérée comme le résultat d’autres évolutions, elle est en même temps un catalyseur de ces évolutions. En voici quelques exemples :

- La mobilité : l’utilisateur s’attend à être connecté aux services digitaux à tout moment n’importe où. Des limitations sur cet aspect sont souvent mal acceptées.

- L’économie de partage [1] : après avoir permis aux particuliers de partager des biens et des services au cours de la dernière décennie, l’économie du partage- en tant que concept et pratique- franchit une étape. Sa maturité et sa crédibilité sont suffisantes pour convaincre les entreprises de commencer, elles aussi, à partager, entre elles, leurs ressources physiques et même immatérielles.

- La confidentialité : la conséquence de la digitalisation aboutit actuellement à un paradoxe lié à la confidentialité et la propriété des données. L'usage que l'on fait des applications mobiles ou autres réseaux peut nous sembler indispensable tout en ayant conscience que nos données personnelles peuvent être traitées par des tiers. Ceci est au mieux acceptable à l'échelle du consommateur, mais devient problématique dans une relation de clients à fournisseurs.

Les évolutions les plus frappantes sont à trouver dans l'industrie du transport. Il faut voir dans quelle mesure les constructeurs automobiles conserveront leur rôle dominant de fabricants, ou si ces entreprises se transformeront en simples fournisseurs de matériel pour des sociétés de services. Déjà plusieurs sociétés du digital proposent des véhicules dont le modèle s'appuie sur les services associés. On peut citer Google via sa filiale Waymo, Sony, Xiaomi, sans oublier Tesla. Ils proposent des véhicules électriques, mais également les applications qui les accompagnent.

Les données comme valeur économique

L'importance des données dans la stratégie des entreprises

[...]