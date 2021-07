Mark Cavendish remporte la 13e étape et devient l'égal de Merckx

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Benoit Tessier Le Britannique prouve qu'il est bien le roi du sprint ! /Photo prise le 9 juillet 2021/REUTERS/Benoit Tessier

Mark Cavendish était encore le plus fort à Carcassonne. Le Britannique a remporté vendredi au sprint la 13e étape du Tour de France dans les rues de Carcassonne. Grâce à cette quatrième victoire dans cette édition 2021, le coureur de la Deceuninck-Quick-Step signe un 34e succès en carrière sur les routes du Tour et devient l’égal d’Eddy Merckx, recordman de victoires sur la Grande Boucle. Sur la ligne, il devance son coéquipier Michael Morkov et Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix). Le Français Christophe Laporte (Cofidis) termine à la 7e place. Cette 13e étape a été marquée par une grosse chute survenue à 65 km de l’arrivée et qui a contraint plusieurs coureurs à se retirer du Tour. Porteur du maillot jaune, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a connu une journée plutôt tranquille et conserve son maillot. Guillaume Martin (Cofidis) reste neuvième du classement général. Le peloton attaquera demain les Pyrénées avec une étape longue de 183 km entre Carcassonne et Quillan.