Marine Le Pen promet "un crédit d'impôt péage" aux transporteurs français et dévoile ses ambitions dans l'hydrogène

Sur la route de l’élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen a commencé, en toute discrétion, par une petite visite à ceux qui la tracent. Au SITL (salon de l’innovation transport et logistique) ce mardi 14 septembre à la Porte de Versailles à Paris, de stand en stand, elle a porté une attention toute particulière aux transporteurs routiers. Ces transporteurs, selon elle, « victimes du cabotage des transporteurs internationaux » des pays limitrophes de l’Europe. Qu'importe que l’Union européenne ait abouti, en juillet 2020 dans son paquet Mobilité, à un règlement pour garantir une concurrence plus saine entre les pays, car « le problème, c’est le manque de contrôle et le fait que l’Europe ne tient pas compte que nous sommes un carrefour et nous impose les mêmes règles que les autres pays, alors qu'à l’évidence nous sommes un pays de transit. Nos routes sont extrêmement sollicitées par les camions étrangers. L’égalité n’est pas l’équité dans ce domaine.» Mais au-delà de l’habituelle contestation des décisions de l’Union européenne, elle a aussi proposé des mesures à portée nationale.