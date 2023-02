Marchés de l’énergie : L’IFPEN fait le bilan de l’année 2022 et dresse les perspectives

À l’occasion de sa conférence de presse du 9 février 2023, l’IFP Energies nouvelles, organisme public français de R&I et de formation, a retracé le bilan des marchés de l’énergie de l’année 2022. Ont été évoqués les évolutions et les prévisions des prix du pétrole et du gaz naturel, ainsi que les projets de décarbonation en cours de développement, auxquels l’IFPEN contribue.