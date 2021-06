Marc Marquez renoue avec le succès, Fabio Quartararo sur le podium

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Matthias Rietschel La joie de Marc Marquez sur le podium du Grand Prix d'Allemagne./Photo prise le 20 juin 2021/REUTERS/Matthias Rietschel

Cela faisait plus d'un an et demi que Marc Marquez ne s'était plus imposé en Moto GP. Ce dimanche, sur le circuit de Saschenring, en Allemagne, l'Espagnol est allé chercher la victoire avec panache. Parti en deuxième ligne, à la 5ème position, le pilote de l'écurie Honda a repris tour à tour Miller, Espargaro, Quartararo et Zarco, parti en pole. Résultat, Marquez a devancé le Portugais Miguel Oliveira et le Français Fabio Quartararo à l'arrivée. Ce dernier conserve la tête du classement général et compte désormais 131 points, soit 22 de plus que son compatriote et dauphin Johann Zarco, huitième aujourd'hui.