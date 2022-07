Marc-Antoine Blin réélu à la présidence du syndicat des fabricants de tubes et raccords

Les fabricants de réseaux en polyéthylène et polypropylène pour l’adduction d’eau potable, le transport du gaz, l’irrigation, l’industrie, l’assainissement et les fourreaux de protection, représentés par le STRPEPP, ont réélu Marc-Antoine Blin à la présidence du syndicat professionnel pour une durée de trois ans. « Cette année la création de notre Club des partenaires illustre bien l’implication de toute la filière en amont et en aval avec d’ores et déjà nos distributeurs (Pum, Frans Bonhomme et Christaud) pour œuvrer à la transmission d’un patrimoine d’infrastructures pérenne et durable aux générations futures », a-t-il commenté suite à sa réélection lors de l’Assemblée Générale du 7 juillet 2022.

Les membres du bureau du syndicat ont également été renouvelés à cette occasion : Pascal Vivet, directeur général de Plasson (vice-président), Christophe Chastel, directeur technique chez Fraenkische (trésorier), ainsi que les autres membres du bureau que sont Nicolas Vollerin, directeur technique et communication chez Polieco, Bruno Acoulon, responsable Développement-marché travaux publics chez Poloplast et Dominique Anceaux, nommé vice-président d’honneur en reconnaissance de son expertise et de son implication au sein du syndicat et de la profession.

Le STRPEPP promeut l’utilisation des tubes et raccords en polyéthylène et polypropylène. Il défend les intérêts de la profession et participe à sa formation et à son évolution technologique. Il travaille en groupes dédiés selon les différentes applications existantes (pression, assainissement et fourreau de protection). La décarbonation et l’écoconception sont évidemment deux problématiques fortes du moment pour les adhérents du STRPEPP.