Manoir Bouzonville repris par le métallurgiste Setforge

Le dossier de reprise du groupe Manoir Industries et de ses six filiales en redressement judiciaire connait une issue positive à l’Est. Le 11 juin, le tribunal de commerce de Paris a validé le plan de cession à Setforge (Farinia Group) du site Manoir Bouzonville basé à Bouzonville (Moselle). "Les salariés sont satisfaits et soulagés, car après des années d’errements, ils entrent dans le giron d’un groupe industriel disposant d’une assise solide et d’une d’envergure européenne", pointe Noëlle Ourtau, avocate mandatée par le comité social et économique de Manoir Bouzonville.