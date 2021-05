Manitou va investir 80 millions d’euros sur ses usines de l’Ouest de la France

Le groupe Manitou, spécialisé dans les matériels de manutention et d’élévation, a décidé un plan d’investissement de 80 millions d’euros sur cinq ans pour trois de ses implantations dans l'Ouest : Ancenis (Loire-Atlantique), siège de du groupe où sont fabriqués les chariots télescopiques de moyenne et grande taille, Laillé (Ille-et-Vilaine) qui produit des chariots télescopiques compacts et super compacts, et Candé (Maine-et-Loire), où la marque fabrique ses nacelles. Le plan vise à réaménager et étendre ces usines pour en accroître les capacités.