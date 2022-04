En plein cœur de la crise sanitaire, l’approvisionnement en masques fabriqués en France avait soulevé de nombreux débats concernant l'indépendance du pays vis-à-vis de dispositifs médicaux essentiels. Le président de la République s’était alors rendu chez Kolmi Hopen, fabricant depuis le début des années 70 de dispositifs médicaux à usage unique et notamment de masques. « Nous avons eu la chance de recevoir la visite de M. Macron le 31 mars 2020 », se souvient Gérald Heuliez, directeur général de Kolmi Hopen et président de Medicom Europe, l’entreprise canadienne devenue en 2011 majoritaire au capital de Kolmi Hopen.

Kolmi Hopen distribue également des gants en latex et en nitrile dans toute l’Europe. Or, ces derniers ne sont plus fabriqués aujourd’hui qu’en Asie du Sud-Est, principalement en Malaisie. Disparu du Vieux Continent voilà 20 ans, ce savoir-faire s’est développé dans les années 80 dans les zones où poussent les hévéas, d’abord en Malaisie puis en Indonésie, au Vietnam et en Thaïlande. « Les pays européens dépendent de l’Asie du Sud-Est et principalement de la Malaisie pour les approvisionnements en gants médicaux. Durant la pandémie, cette dépendance aux pays asiatiques a fait flamber les prix qui ont été multipliés par huit », rappelle Gérald Heuliez.

