Management chez Michelin, investissement record pour le fabricant de cuisines Mobalpa, Huawei… Les cinq articles les plus lus

1 - «Il faut revenir à l'humain et respecter les gens», affirme Jean-Michel Frixon, ex-ouvrier de Michelin devenu conseiller de ses managers

Après la parution de son premier livre sur son éprouvante carrière en tant qu’ouvrier chez Michelin, Jean-Michel Frixon a été invité par la direction du fabricant de pneumatiques à faire le tour de ses usines en 2022. Dans son deuxième livre, L’ouvrier qui murmurait à l’oreille des cadres, publié en février, ce retraité de 63 ans raconte ce périple et explique le message qu’il a fait passer aux cadres et managers de l’entreprise.

2 - Le groupe Fournier, fabricant des cuisines Mobalpa, va investir près de 130 millions d’euros dans la Drôme

Ses différents sites de production haut-savoyards étant saturés, le groupe Fournier, plus connu au travers de ses enseignes Mobalpa, SoCoo’c, Hygena, Perene et Delpha, a choisi de construire une nouvelle usine entre Valence et Romans (Drôme) pour accompagner sa croissance. L'investissement, de l'ordre de 130 millions d'euros, permettra de créer près de 600 emplois.

3 - Huawei stoppe sa dégringolade malgré l’embargo américain

Après un plongeon de 29% de son chiffre d’affaires en 2021, Huawei parvient à stopper sa dégringolade en 2022 malgré les effets de l'embargo américain. L’activité grand public poursuit toutefois son déclin du fait de l’exclusion de l’entreprise des smartphones 5G. Le groupe chinois place son salut dans le cloud et les activités ne réclamant pas de puces avancées.

4 - [L'instant tech] Le stockage d’énergie de demain passera-t-il par... la rouille ?

Dans le secteur de l’énergie, les batteries métal-air font l’objet de nombreuses recherches. Une start-up américaine, Form Energy, a levé 450 millions de dollars fin 2022 pour développer des batteries de stockage stationnaire destinées à alimenter le réseau électrique des Etats-Unis.

5 - Data 4 rachète le site de Nokia à Nozay pour y créer huit datacenters

L’opérateur français de datacenters Data 4 a racheté le site de Nokia à Nozay (Essonne) pour y implanter un nouveau campus de huit datacenters. Le projet représente un investissement d'environ 1 milliard d’euros d’ici à 2030.