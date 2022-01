Mali : Air France annonce la suspension de ses vols vers Bamako

© SARAH MEYSSONNIER Air France a suspendu lundi l'ensemble de ses vols vers Bamako, en application de l'embargo décrété dimanche par les pays de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) contre le Mali, a annoncé un porte-parole de la compagnie aérienne. /Photo prise le 2 décembre 2021/REUTERS/Sarah Meyssonnier

"Air France suit la situation en temps réel et informera ses clients de toute évolution de son programme de vols de et vers Bamako", précise la compagnie sur son site internet.

Les pays de la Cédéao ont annoncé dimanche la fermeture de leurs frontières avec le Mali, la rupture de leurs relations diplomatiques et la mise en place de sanctions économiques sévères, dont un embargo terrestre et aérien, en raison du retard jugé "inacceptable" dans la tenue de nouvelles élections dans ce pays depuis le coup d'Etat de 2020.

Ces nouvelles sanctions, décidées lors d'un sommet d'urgence à Accra, au Ghana, ont fait suite à la décision des autorités maliennes de transition de repousser l'organisation d'élections démocratiques à décembre 2025 au lieu de février 2022, comme initialement prévu.

La France et ses alliés européens oeuvrant depuis des années à la sécurisation du Mali ont dénoncé de leur côté le mois dernier le rapprochement entre la junte au pouvoir à Bamako et la Russie, et plus particulièrement le groupe de mercenaires russes Wagner, perçue comme un moyen pour les militaires putschistes de se maintenir au pouvoir à tout prix.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)