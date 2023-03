Malgré un carnet de commandes historique, pourquoi Dassault rechigne à accélérer la production des Rafale

Après Thales, c’est au tour de Dassault Aviation d’annoncer un record de prise de commandes pour son année 2022. Logique: les deux entreprises sont les principaux bénéficiaires du contrat Rafale géant remporté auprès des Emirats arabes unis, portant sur 80 appareils. A l’occasion de la présentation de ses résultats annuels le 9 mars, l’avionneur a annoncé 21 milliards d’euros de prises de commandes pour l’année 2022, contre 12 milliards l’année précédente. Le groupe affiche ainsi un carnet de commandes à 35 milliards d’euros, le plus important de son histoire. Cela correspond à plus de 251 avions à produire: 125 Rafale pour l'export, 39 Rafale pour la France et 87 avions d’affaires Falcon.

Toutefois, le groupe préfère rester prudent dans la montée en cadence de production des avions de combat. Il prévoit de ne livrer que 15 Rafale cette année soit à peine un peu de plus que l’an dernier. Comment expliquer cette décision, quand l'entreprise enchaîne les succès à l’export? L’avionneur est conscient des difficultés que traverse sa supply chain, notamment à cause des pénuries relatives à la guerre en Ukraine (composants, matières premières…) et du renchérissement du coût de l’énergie. Le risque pèse aussi bien sur les Rafale que pour les Falcon. Sur les 35 livraisons de Falcon prévues en 2022, seulement 32 ont été assurées.

Des défaillances de dernière minute

