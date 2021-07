Malgré les pertes du deuxième trimestre 2021, Air France-KLM entrevoit les premiers signes de la reprise

Peu à peu, Air France-KLM traverse les nuages de la crise pour espérer retrouver des cieux plus cléments. Le groupe franco-néerlandais a affiché une perte avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) de 248 millions d'euros pour le deuxième trimestre 2021, soit une amélioration de 532 millions d'euros par rapport aux résultats enregistrés un an plus tôt, lorsque les premiers confinements avaient été instaurés pour lutter contre la pandémie de Covid-19.Désormais, la compagnie pense renouer avec la rentabilité opérationnelle dès le troisième trimestre.