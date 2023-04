Malgré les défis, Gravithy croit dans l’acier décarboné à Fos-sur-Mer... et cherche à convaincre les financeurs

On en sait un peu plus sur ce à quoi pourrait ressembler l’acier décarboné tricolore. Lundi 24 avril en fin d’après-midi à Marseille (Bouches-du-Rhône), GravitHy a présenté les premières trames de son projet industriel, qui vise à édifier une usine de réduction directe du fer via de l’hydrogène vert à Fos-sur-Mer. Après de premières études d’ingénierie menées début 2023, «la faisabilité technique, économique et environnementale sont confirmées», a vanté le PDG de la société, José Noldin, devant une représentation en images de synthèse de la future usine, dévoilée à l’occasion. L’objectif de la jeune pousse est de produire du minerai de fer préréduit – qui sera vendu aux sidérurgistes pour décarboner leur production d’acier – dès 2027, avec une montée en puissance à l’échelle industrielle en 2028 pour atteindre 2 millions de tonnes par an.

Le projet représente 300 emplois directs, pour un montant total d’investissement de 2,2 milliards d’euros. La start-up prévoit d’abord une levée de fonds en série A, lancée courant juillet pour récolter 70 millions d’euros. Un dossier de saisine de la Commission nationale du débat public (CNDP) doit par ailleurs être déposé le 20 mai afin de lancer les discussions publiques sur un projet qui, s'il est mené à bien, prendrait directement la place de premier consommateur d'électricité du pays.

Diminuer de 90% l’empreinte carbone de l’acier

