Malgré les coûts de l’énergie, Transdev renoue avec les bénéfices

Après la bonne nouvelle de l’acquisition de l’américain First Transit finalisée le 6 mars dernier, quinze jours plus tard, Transdev présente des bons résultats financiers sur l’exercice 2022. Ce mardi 21 mars 2023, à l’hôtel de Pomereu (Paris VIIème), propriété de la Caisse des dépôts et consignation, qui détient 66% de Transdev, Thierry Mallet le PDG du groupe a annoncé un chiffre d’affaires en hausse de 10 % à 7,7 milliards d’euros et un résultat net de 20 millions d’euros. L’entreprise qui a fait voyager 8,8 millions de passagers contre 11 millions avant la pandémie et employait 84 000 salariés fin 2022 (100 000 avec First Transit) se targue de faire rouler 2000 bus électriques et 3000 d’ici la fin de l’année.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]