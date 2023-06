Malgré la remontée des prix du gaz, l'Europe ne court pas à la catastrophe énergétique

Les prix du gaz en Europe remontent, et avec eux les souvenirs laissés par les sommets connus par le marché en 2022. Jeudi 15 juin, un mégawattheure (MWh) de gaz naturel sur le TTF, la place de marché qui fait référence en Europe, s’est négocié à un peu plus de 41 euros pour le mois prochain. Une remontée fulgurante, si l’on se souvient qu’au début du mois, la même quantité d’énergie se monnayait près de deux fois moins cher, aux alentours des 25 euros (et jusqu’à 23,1 le premier du mois). Mais ces prix restent encore très bas par rapport à la moyenne de 2022 (123 euros par MWh). La faiblesse de la demande industrielle dans le monde, les fortes températures du moment et des stocks européens au plus haut, limitent l'appréciation des cours.

Maintenances imprévues pour le gaz norvégien

[...]