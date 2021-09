Malgré la pandémie, Boeing revoit ses prévisions de marché à la hausse

15 jours gratuits et sans engagement

La pandémie mondiale et le péril climatique n’arrêteront pas l'aéronautique. C’est ce dont est persuadé Boeing, qui a dévoilé mardi 14 septembre ses prévisions annuelles de marché. Un chiffre résume cet optimisme : 9 000 milliards de dollars (7 600 milliards d’euros). C’est le montant que pourrait atteindre les marchés de l’aviation commerciale, de la défense et des services au cours de la prochaine décennie. Un niveau supérieur à celui envisagé en 2020 (8 500 milliards de dollars) et même à celui imaginé avant-crise, en 2019 (8 700 milliards de dollars).