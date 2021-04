Malgré la cyberattaque qui a frappé ses usines, le groupe Pierre Fabre rassure sur la disponibilité de ses médicaments

Le site Internet du groupe pharma-cosmétique Pierre Fabre était encore indisponible ce 1er avril à midi. Un dysfonctionnement informatique sûrement lié à la cyberattaque qui a frappé l'entreprise basée dans le Tarn dans la nuit du mardi au mercredi 31 mars. "On a détecté l’attaque à 4H00 du matin hier. On a tout de suite fait ce qu’il fallait. En moins de 24H00, on a réussi à complètement circonscrire le risque", a indiqué à l’Usine Nouvelle une source interne à l’entreprise.