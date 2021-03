"Malgré la crise sanitaire, nous avons prouvé notre résilience", se félicite Maxime Séché, le DG du groupe Séché

Avec un chiffre d’affaires en baisse de seulement 2,2% à 672,5 millions d’euros et un Ebitda en croissance de 1% à 137 millions d’euros (20,4 % du chiffre d’affaires) l'an dernier, Maxime Séché, le directeur général du groupe de recyclage et de services à l'environnement Séché peut être satisfait. "Malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, nous avons prouvé la résilience de nos activités. C’est en partie lié à l’agilité de notre organisation. Nous nous nous sommes tout de suite mis en ordre de bataille. Nous avons favorisé le télétravail quand c’était possible. Nous avons aussi la chance d’avoir été considérés comme une activité essentielle, même si le confinement a engendré une baisse conjoncturelle sur certains marchés." Les activités du groupe Séché sont basées sur les métiers de l’économie circulaire, de la transition écologique, mais aussi une forte spécialisation dans la gestion des déchets dangereux, médicaux et hospitaliers, dans la chimie et la pharmacie.