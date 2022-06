Malgré de bons résultats, Tereos n'exclut pas la fermeture de certains sites français

Le numéro un français du sucre reprend des couleurs. Un peu plus d'un an après avoir annoncé la mise en place de sa nouvelle stratégie, axée sur la création de valeur (plutôt que de volume), Tereos en voit les premiers résultats. Sur son exercice 2021-2022, le groupe nordiste a affiché un chiffre d'affaires en hausse de 18%, à 5,1 milliards d’euros. « Nous dépassons le seuil des cinq milliards essentiellement grâce à un effet prix, s'est félicité Gwenaël Elies, directeur financier de l'entreprise. Notre objectif d’Ebitda compris entre 600 et 700 millions d’euros est atteint avec six mois d'avance. »

80 millions de plus-value grâce aux cessions d'actifs

